The National Interest признал российский Т-72 лучшим танком в мире

Tекст: Дарья Григоренко

Эксперты выделили его по таким параметрам, как выживаемость, система защиты, дальность хода и способность к длительному бою без дозаправки, а также многофункциональность и стратегическое влияние, передает ТАСС.

Авторы рейтинга считают, что Т-72 полностью отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному эффективному танку. Также подчеркивается его высокая адаптивность, потенциал для модернизации и простота производства. В статье говорится, что даже с учетом появления новых видов вооружений, например, беспилотников, Т-72 способен сыграть значимую роль в победе России в конфликте на Украине.

На второй и третьей строчках рейтинга расположились американский танк M1 Abrams и израильский Merkava V соответственно. Т-72 был принят на вооружение Советской армии летом 1973 года и с тех пор неоднократно модернизировался. В настоящее время на вооружении состоят такие версии, как Т-72А, Т-72Б, Т-72БА, Т-72Б3 и самая современная – Т-72Б3М.

Танк Т-72 разработан в конструкторском бюро Уралвагонзавода (ныне – Уральское КБ транспортного машиностроения, входящее в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех»). Сегодня различные модификации Т-72 эксплуатируются армиями почти пятидесяти стран мира.

Ранее в концерне «Уралвагонзавод» сообщили, что модернизированная боевая машина огнемётчиков (БМО-Т) может быть вооружена дистанционно управляемым боевым модулем вместо открытой пулемётной турели.