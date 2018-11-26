К Керченскому проливу приблизился американский беспилотник

Разведывательный беспилотник США пролетел вдоль черноморского побережья России, вблизи Керченского пролива, сообщают СМИ.

Беспилотный аппарат RQ-4B Global Hawk вылетел с авиабазы Сигонелла в Сицилии, пролетел вдоль юго-западного и южного берегов Крыма и черноморского побережья Краснодарского края, передает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Перед подлетом к Черному морю аппарат около пяти часов прошел вдоль линии разграничения в Донбассе. Воздушное пространство России беспилотник не нарушил, оставаясь над международными водами Черного моря.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V направился к Черному морю.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны пограничниками. После этого следователи опросили украинских военнослужащих.

Совет нацбезопасности Украины решил ввести военное положение, ВСУ перевели в полную боеготовность, были усилены контрразведывательные меры.