У самой смертоносной за всю историю Европы эпидемии нашли русский след

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27 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Как Запад способен навредить России в ответ на задержание украинских катеров

Украинская провокация в Азовском море бьет по рублюФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Прямое военно-морское столкновение Украины уже породило массу спекуляций по поводу возможной реакции Запада. Впрочем, не исключено, что и Украина, помимо объявления военного положения, предпримет новые антироссийские меры. Насколько опасными могут быть очередные антироссийские санкции – и к чему они приведут? Подробности...
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Почему кандидат в диктаторы Украины потерпел фиаско

Военный и церковный проекты Порошенко, которые должны были ему помочь в президентской гонке, находятся на разных стадиях провалаФото: Serg Glovny/ZUMA/Global Look Press
Попытка Петра Порошенко сорвать сроки проведения выборов с помощью военного положения с треском провалилась. Сам он был вынужден маневрировать и отступать, прикрываясь желанием соблюсти демократические нормы. Таким образом, спектакль с «великим морским походом», в ходе которого пострадали украинские моряки, был разыгран зря. Каковы теперь перспективы крайне непопулярного президента Украины? Подробности...
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Как космическая отрасль возрождается после катастрофы

Создатели космической техники полны энтузиазма, но работы у них непочатый крайФото: Шамиль Жуматов/Reuters/РИА Новости
Кризис космической отрасли России виден невооруженным глазом. Жалобы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина на почти полное отсутствие у отрасли современного оборудования мало кого удивляют. Однако есть целый ряд признаков того, как обновляются космические предприятия, меняется их организационная структура и появляется надежда на обновление. Подробности...
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Почему Тайвань остановил всемирный гей-парад

Гей-свадьбы на Тайване можно будет играть и дальше, вопреки решению народаФото: Pichi Chuang/Reuters
Западная либеральная элита изумлена исходом референдума по гей-бракам, состоявшегося на Тайване. Хотя этот остров, как считается, подвержен сильному политическому влиянию США, большинство его жителей потребовали сохранить традиционную семью. Таким образом победоносное шествие легализации гей-браков по планете застопорилось. Почему же глубокая американизация общества не помогла гей-лобби победить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Украина украла у нас целое поколение наших же ребят

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пару дней назад приехал персонал из Одессы. Улыбчивые парни, какими и должны быть одесситы. «Прямо как Европа, – говорят. – Мы-то думали, тут мрак». Было понятно, что дома им была доступна чудовищно искаженная версия «русского мира». Подробности...
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Атака на религию идет по всему миру

Сергей Худиев, публицист, богослов
На Украине государство создает под себя, в своих политических целях, церковную структуру, а другую церковную структуру объявляет «щупальцами врага», которые надо «обрубить». Власти США горячо поддерживают весь процесс. Подробности...
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Что делать, если ваш банк внезапно сошел с ума

Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
С утра прекрасные новости – банки требуют обоснования переводов на тысячу рублей и угрожают заблокировать карты, если не скинуть им подтверждающие документы. Так вот, краткая памятка для тех, кому лень читать пресловутые статьи. Подробности...
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    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

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      Умер Бернардо Бертолуччи

      Итальянский оскароносный кинорежиссер, сценарист, драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 77 лет. Особую известность получила его лента «Последнее танго в Париже». В последние годы он тяжело болел и передвигался на автоматической инвалидной коляске
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      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

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      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          У самой смертоносной за всю историю Европы эпидемии нашли русский след

             27 ноября 2018, 17:14
          Фото: James Gourley/ZUMA/ТАСС
          Текст: Анастасия Норина

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          После извлечения ДНК бактерий из костей погибших от чумы ученые вычислили, что чума проникла в Европу благодаря торговцам пушниной из Руси и Золотой орды, которые закупали меха на Урале, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

          В последние годы генетики смогли извлечь ДНК бактерий из костей жертв. Ученые доказали, что несколько масштабных эпидемий в разные века вспыхнули в Европе благодаря одной бактерии (Yersinia pestis) с похожими штаммами, пишет РИА «Новости».

          Борис Шмид из норвежского университета Осло и его коллеги считают, что родиной чумы был Урал. При этом распространяли смертельную заразу не крысы, а торговцы, которые закупались там мехами.

          «Главным «локомотивом» распространения чумы, если верить нашим расчетам, были не крысы, а торговцы, закупавшие и продававшие различные меха, а также люди, контактировавшие с ними. Начавшись в Новгороде и Болгаре, чьи торговцы начали закупать меха у народов из «темных земель» на Урале в первой трети XIV века, она распространилась по всей Европе», – говорится в исследовании ученых.

          Первый «сквозной» маршрут для торговли открылся примерно в 1330-1340 годах, после чего в Европе начались вспышки «черной смерти». Торговый маршрут соединил восточные регионы Золотой Орды (включая Булгар и ближние русские княжества) с западными окраинами до Крыма. Купцы из Руси и Орды начали продавать пушнину с Приуралья в западные страны.

          Несколько десятилетий спустя похожие торговые пути возникли между Великим Новгородом и немецким торговым Ганзейским союзом. Шмидт с коллегами считают, что именно это могло дать начало второй волне эпидемии чумы, которая прошлась по северным странам Европы в 1360 годах.

          Это, по мнению ученых, объясняет, как чумная палочка попала в одно время в разные части Европы, обладая при этом несущественными различиями в штаммах. Таким образом специалисты пришли к выводу, что чума получила такое распространение не из-за климата и грызунов.

          Первая эпидемия чумы, которая началась в Византии и Средиземноморье в середине VI века, унесла жизни более 100 млн человек. Средневековая вспышка смертельной болезни в середине XIV века уничтожила около трети населения Европы.


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