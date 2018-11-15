У самой смертоносной за всю историю Европы эпидемии нашли русский след

После извлечения ДНК бактерий из костей погибших от чумы ученые вычислили, что чума проникла в Европу благодаря торговцам пушниной из Руси и Золотой орды, которые закупали меха на Урале, говорится в исследовании, опубликованном в журнале PNAS.

В последние годы генетики смогли извлечь ДНК бактерий из костей жертв. Ученые доказали, что несколько масштабных эпидемий в разные века вспыхнули в Европе благодаря одной бактерии (Yersinia pestis) с похожими штаммами, пишет РИА «Новости».

Борис Шмид из норвежского университета Осло и его коллеги считают, что родиной чумы был Урал. При этом распространяли смертельную заразу не крысы, а торговцы, которые закупались там мехами.

«Главным «локомотивом» распространения чумы, если верить нашим расчетам, были не крысы, а торговцы, закупавшие и продававшие различные меха, а также люди, контактировавшие с ними. Начавшись в Новгороде и Болгаре, чьи торговцы начали закупать меха у народов из «темных земель» на Урале в первой трети XIV века, она распространилась по всей Европе», – говорится в исследовании ученых.

Первый «сквозной» маршрут для торговли открылся примерно в 1330-1340 годах, после чего в Европе начались вспышки «черной смерти». Торговый маршрут соединил восточные регионы Золотой Орды (включая Булгар и ближние русские княжества) с западными окраинами до Крыма. Купцы из Руси и Орды начали продавать пушнину с Приуралья в западные страны.

Несколько десятилетий спустя похожие торговые пути возникли между Великим Новгородом и немецким торговым Ганзейским союзом. Шмидт с коллегами считают, что именно это могло дать начало второй волне эпидемии чумы, которая прошлась по северным странам Европы в 1360 годах.

Это, по мнению ученых, объясняет, как чумная палочка попала в одно время в разные части Европы, обладая при этом несущественными различиями в штаммах. Таким образом специалисты пришли к выводу, что чума получила такое распространение не из-за климата и грызунов.

Первая эпидемия чумы, которая началась в Византии и Средиземноморье в середине VI века, унесла жизни более 100 млн человек. Средневековая вспышка смертельной болезни в середине XIV века уничтожила около трети населения Европы.