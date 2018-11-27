В Германии рассказали о планирующемся визите делегации бундестага в Крым

Глава фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Нижней Саксонии Андреас Маурер во время встречи с российским сенатором Ольгой Тимофеевой сказал, что делегация бундестага Германии собирается посетить Крым в 2019 году.

«У представителей бундестага будет возможность лично убедиться в происходящих на полуострове изменениях и составить объективную картину, – уверен Маурер.

Особо он отметил, что в западных СМИ высказываются, не принимая референдум Крыма и выборы в ДНР и ЛНР, те политики, которые не ездили ни на полуостров, ни в Донбасс, пишет РИА «Новости».

«Кроме того, политики и СМИ, настроенные против России, дезинформируют своих граждан в отношении официальных международных соглашений. Например, говорится, что выборы на Донбассе противоречат Минским соглашениям, но на вопрос «В чем именно состоит это противоречие?» они теряются и не могут ответить. Или отвечают, что согласно этому документу Крым должен быть возвращен Украине. Многие просто не читали текст Минских соглашений. В этом документе нет ни слова о Крыме», – сказал немецкий парламентарий.

Также Маурер рассказал о создании в ФРГ координационного совета «друзей Крыма», куда войдут представители Германии, Австрии и Швейцарии. Основными сферами деятельности организации должны стать гуманитарное сотрудничество, продвижение бизнес-проектов и образовательный обмен.

Ранее в бундестаге призвали активизировать сотрудничество с Россией для решения ряда международных вопросов и прекратить ледниковый период в отношениях.