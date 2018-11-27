Аксенов прокомментировал решение Киева ввести военное положение

Глава Крыма Сергей Аксенов уверен, что введение военного положения на Украине не несет угроз для республики, которая надежно защищена.

«Никаких угроз для Крыма это не несет. Я уверен, что достаточно сил и средств на территории Республики Крым. Благодаря, в первую очередь, поддержке нашего президента Крым защищен и превращен в непреступную крепость, как и вся Россия. Нарушать государственную границу Российской Федерации некому не позволено, за это будет наказание в уголовном порядке», – сказал Аксенов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В понедельник Верховная рада одобрила указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения в стране.

Решение о военном положении принял СНБО Украины и утвердил президент Петр Порошенко. Военное положение собирались ввести на 60 суток – с 26 ноября до 15.00 25 января 2019 года, однако затем украинский лидер заявил, что предложил Раде ограничить его 30 сутками.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, что таким образом Порошенко пытается саботировать выборы, которые намечены на 31 марта 2019 года. Сейчас он является аутсайдером во всех предвыборных рейтингах.