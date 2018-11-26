Названы самые курящие города России

Согласно социологическому опросу, самым курящим городом России является Брянск, второе и третье место занимают Москва и Краснодар.

На четвертом и пятом месте располагаются Волгоград и Иваново, соответственно, говорится в исследовании Zoom Market.

В десятку наиболее курящих российских городов вошли также Челябинск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Пермь и Тамбов. Санкт-Петербург занял 13 место в рейтинге.

Респондентам в возрасте от 23 до 76 лет задавали три вопроса: курят ли они, курили ли раньше и курят ли члены их семьи. Опрос проводили в 20 городах России на выборке из 2 тыс. 600 человек.

Весной публиковались данные о снижении доли курящих россиян за последние пять лет.

Ранее Zoom Market называл российские города с наиболее пьющим населением. В первой тройке оказались Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь.