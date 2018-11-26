Ричард Гир рассказал, чем его поразила Москва

Прибывший в российскую столицу американский актер Ричард Гир назвал Москву частью Европы и «городом света».

«Впервые я приехал в Россию в 1989 году, это были темные времена. Была зима, было холодно, но и атмосфера была тяжелая», – рассказал Ричард Гир, передает ТАСС.

Он добавил, что, впрочем, и тогда его потрясли Москва и Ленинград. «Я тогда знал немного русскую литературу, читал Чехова, поездка в Россию тогда была для меня потрясающим опытом. Но годы прошли, теперь Москва – это город света, это часть Европы. Я думаю, что есть какие-то политические проблемы, но в Москве я вижу и ощущаю легкость. Я вновь потрясен», – добавил актер.

Он добавил, что у россиян сложилась глубокая культура, и сейчас Россия проходит через сложный период.

«Вы переизобретаете самих себя, это потрясающее время. Надеюсь, что ваше видение, ваши мечты будут максимально широкими. Чувствовать себя самым важным, самым сильным – бессмысленно, это препятствует росту. Пожалуйста, помните, что мы все в одной лодке, и мы должны заботиться друг о друге», – сказал Гир.

Также его спросили о желании получить российское гражданство. «Я американец», – ответил Гир.

Он пояснил, что за всю жизнь у него не было ни одного легкого проекта, и за всеми картинами стоит очень много работы.

«Мне надо чувствовать, что это меня вдохновляет. Я как-то сказал, что каждый проект должен меня пугать, я должен чувствовать неуверенность», – отметил артист.

По мнению Гира, самые главные проблемы общества – забота о здравоохранении и образовании. «90% наших проблем уйдут, если мы решим эти проблемы», – выразил мнение актер.

Также он подчеркнул, что важно помогать бездомным людям и вспомнил, как готовился к такой роли в фильме «Перерыв на бездумье». В таком образе ему удавалось оставаться незамеченным на улицах Нью-Йорка.

Отвечая на вопросы о современных сериалах и кино, Ричард Гир рассказал, что ему очень нравятся «Игра Престолов» и «Сопрано».

Актер отметил, что в США сейчас все «ушло в виртуальное пространство» и порадовался, что в Москве есть много настоящих книжных магазинов.

«Когда я был совсем молодым, у меня не было денег, я приходил в библиотеку и просто читал то, что мне было интересно», – отметил Гир.

Встреча проходила на протяжении часа, актер хотел беседовать еще, но был вынужден покинуть зал, поскольку его самолет через два часа вылетал в Лондон.

Ричард Гир известен по всему миру благодаря картинам «Красотка», «Хатико: самый верный друг», «Чикаго», «Сбежавшая невеста» и т.д. Сейчас ему 69 лет, в коллекции его наград есть «Золотой глобус».