Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?2 комментария
Большинство американцев поверили в виновность Трампа по делу о подлоге документов
Большинство американцев поверили в виновности Трампа по делу о подлоге документов
По данным опроса исследовательской организации Rasmussen Reports, более половины американских избирателей уверены, что экс-президента США Дональда Трампа признают виновным по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.
53% респондентов заявили, что жюри присяжных Нью-Йорка, вероятно, признает Трампа виновным. 31% опрошенных полагают, что Трампу не грозит обвинительный приговор, 11% уверены в этом наверняка, сообщает ТАСС.
Отмечается, что опрос проводился 15, 16 и 19 мая среди более тысячи человек, которые планируют голосовать на президентских выборах в США в текущем году. Погрешность результатов составляет 3 процентных пункта.
Напомним, суд в Нью-Йорке более месяца рассматривает дело о фальсификации деловой документации в отношении Трампа.
Поводом для расследования стала публикация газеты The Wall Street Journal в январе 2018 года, в которой сообщалось, что за месяц до победы республиканца на президентских выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла информацию о связи с Трампом около 10 лет назад.
В 2018 году Коэн предстал перед судом по нескольким обвинениям, одно из которых касалось нарушения правил финансирования избирательной кампании Трампа, в частности выплат Дэниэлс. Тогда прокуратура не стала предъявлять претензий Трампу, сославшись на иммунитет главы государства. Однако в ноябре 2022 года офис окружного прокурора Манхэттена начал новое расследование. Следствие предполагает, что Трамп возместил своему адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки, сославшись на несуществующий юридический аванс. В апреле 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул в отношении Трампа обвинения по делу о выплатах Дэниэлс, сделав Трампа первым в истории США экс-президентом, которому было инкриминировано совершение преступления.