  • Новость часаБлинкен намекнул на возвращение санкций против МУС из-за решения по Израилю
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский С кем России можно договариваться

    Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему в планах Москвы пока нет Харькова

    Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина, вызывай «Волгу»

    Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.

    31 комментарий
    21 мая 2024, 22:31 • Новости дня

    Захарова назвала «приступом безумия» обвинения России в покушении на Фицо

    Захарова назвала «приступом безумия» обвинения России в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения России в причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, назвав их «приступом безумия».

    «Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», – приводит ТАСС слова Захаровой.

    При этом, представитель МИД России заметила, что в газету The Times «даже вяленую воблу заворачивать опасно – рыба сойдет с ума».

    Напомним, покушение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил несколько ранений и перенес операцию.

    Нападавший задержан. По данным словацких СМИ, это 71-летний писатель Юрай Цинту. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство премьер-министра по политическим мотивам.

    Фицо занимал пост премьера Словакии в 2006–2010 и 2012–2018 годах. Вновь стал главой правительства в октябре 2023 года.

    Он длительное время критикует политику Запада в ситуации на Украине, подчеркивая, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.

    Ранее сообщалось, что в Словакии начали проверку версии, что стрелявший в премьера действовал не один.

    21 мая 2024, 15:28 • Новости дня
    Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали

    Источник: Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали

    Экс-командующего 58-й армией Попова арестовали
    @ mil.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшего командующего 58-й армией ВС России Ивана Попова поместили под стражу по уголовному делу, сообщил во вторник источник в правоохранительных органах.

    Генерал взят под стражу по подозрению в мошенничестве. Ходатайство следствия об аресте Попова рассмотрели в 235-м Гарнизонном военном суде, сказал собеседник ТАСС.

    В 2023 году Попов заявлял, что его отстранили от службы. В Кремле отказывались комментировать информацию об этом.

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    21 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Польша заявила о «заказанных Россией» поджогах

    Туск сообщил об аресте в Польше девяти человек за якобы заказанные Россией диверсии

    Польша заявила о «заказанных Россией» поджогах
    @ Damian Burzykowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Польше арестованы девять человек, которые обвиняются в непосредственном участии в диверсиях «по запросу российских служб», сообщил глава правительства страны Дональд Туск.

    Туск сказал, что речь идет об «избиениях, поджогах и попытках поджога», которые совершали «наемные люди» и «люди из криминального мира» – граждане Украины, Белоруссии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN24.

    В качестве примера Туск привел «довольно громкий случай» во Вроцлаве, где была совершена «попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». Туск утверждает, что причастность «российских служб» к «заказу» якобы не вызывает сомнений.

    Также он заявил о «диверсиях в Литве, поджоге склада IКЕА». «Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном поджогов в Польше », – сказал Туск, добавив, что проводится «масштабная операция по устранению данного вида угроз», идут консультации «с соседями и союзниками».

    Напомним, в Польше случилось несколько крупных пожаров: сгорел ТЦ, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был пожар на свалке химических отходов.


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    21 мая 2024, 08:29 • Новости дня
    Сунак объявил о «дне позора» Британии

    Премьер Британии Сунак извинился перед британцами за скандал с заражением при переливании крови

    Сунак объявил о «дне позора» Британии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на фоне скандала с заражением тысяч пациентов вирусом гепатита С и ВИЧ после переливания крови назвал 20 мая «днем позора» для страны.

    Стало известно, что, согласно результатам пятилетнего расследования сэра Брайана Лэнгстаффа, по итогам c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, 3 тыс. из них умерли из-за того, что людям переливали кровь с дефектом гена, нарушающим свертываемость крови и приводящим к гемофилии, передает РБК со ссылкой на The Guardian.

    Выяснилось, что донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.

    Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода доклада, отметив, что день публикации доклада в Британии стал днем позора для британского государства, подчеркнув, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал».

    Также премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и добавил, что вскоре будет объявлен размер материальной компенсации.

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    21 мая 2024, 02:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль

    Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем

    Госдеп заявил о праве МУС судить Россию, но не Израиль
    @ IntlCriminalCourt/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Юрисдикция Международного уголовного суда не распространяется на конфликт Израиля и Палестины, но распространяется на российскую специальную военную операцию, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

    Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.

    Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».

    Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.

    В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».

    Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.

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    21 мая 2024, 14:04 • Новости дня
    Лавров назвал следующего кандидата на вступление в ШОС

    Лавров: Монголия является очевидным следующим кандидатом на членство в ШОС

    Лавров назвал следующего кандидата на вступление в ШОС
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай, а также другие партнеры считают Монголию очевидным следующим кандидатом на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС отметил, что Монголия, если посмотреть на карту мира, «органично вписывается в ШОСовское пространство». Все члены ШОС, по его словам, выступают однозначно за в этом вопросе, передает ТАСС.

    Кроме того, Лавров сообщил, что участники ШОС отмечают попытки коллективного Запада во главе с США взять Евразию под свой контроль. Об этом говорили в ходе встречи, которая состоялась во вторник, уточнил он.

    Также Лавров заявил, что Вашингтон санкциями против авиаотрасли сознательно наносит ущерб странам.

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    21 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси

    Turkiye: Глава МИД Ирана Абдоллахиян не должен был лететь в одном вертолете с Раиси

    В Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не должно было быть в вертолете вместе с президентом страны Ибрахимом Раиси, утверждает турецкое издание Turkiye.

    Глава ведомства и губернатор иранского города Тебриза Малик Рахмети должны были лететь на другом вертолете, утверждает Turkiye, передает РИА «Новости».

    Министра усадили в один вертолет с президентом прямо перед взлетом, в самый последний момент.

    До этого эта же газета со ссылкой на источники сообщала, что вертолет Раиси имел на борту новейшие системы навигации и сигнализации. При этом турецкий министр транспорта Абдулкадир Уралоглу указывал, что сигналов с упавшего вертолета не поступало.

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    21 мая 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин освободил Толстого с поста своего советника

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Владимира Толстого с поста советника главы государства, следует из указа.

    Указ об освобождении Владимира Толстого с должности советника президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

    Толстой был советником президента с мая 2012 года. Он отвечал за вопросы культуры и искусства.

    Ранее Путин освободил Александру Левицкую с поста своего советника.

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    21 мая 2024, 12:19 • Новости дня
    Новые автомобили Volga впервые представили на выставке

    Новые автомобили Volga впервые представлены на выставке, с ними ознакомился Мишустин

    Новые автомобили Volga впервые представили на выставке
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Михаил Мишустин посетил стенд Volga в рамках осмотра выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024), на котором впервые представлена новая линейка автомобилей, которые будут выпускаться под этим брендом.

    Машины, которые будут выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера, будут представлены в трех классах: Volga К30 – кроссовер класса С, Volga С40 – седан класса D, Volga К40 – кроссовер класса D, передает РИА «Новости».

    На всех трех моделях используется мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы. Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году.

    Напомним, в марте 2017 года ГАЗ задумался о возобновлении выпуска автомобилей «Волга».

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    21 мая 2024, 08:36 • Новости дня
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    Германия согласилась поддержать план США по замороженным активам России
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Германия выразила готовность поддержать план США по использованию будущих доходов от замороженных российских активов для предоставления помощи Украине в размере 50 млрд долларов, передает Bloomberg.

    План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.

    Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.

    Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.

    Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    21 мая 2024, 14:28 • Новости дня
    В ЦБ сообщили о перегреве российской экономики

    В ЦБ сообщили о состоянии перегрева российской экономики

    Tекст: Ольга Иванова

    Экономика России на данный момент остается в состоянии перегрева, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на пресс-конференции.

    Он отметил, что положительный разрыв выпуска создает устойчивое инфляционное давление. По словам Заботкина, оно прекратится, когда потенциал экономики и ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который вышла экономика, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что признаки перегрева экономики России есть, при этом она способна развиваться даже при инфляции выше таргета.

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    21 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Минобороны предложило уточнить линию госграницы в районе Калининградской области
    Минобороны предложило уточнить линию госграницы в районе Калининградской области
    @ Елена Нагорных/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство обороны России предлагает уточнить линию государственной границы на Балтике в районе Калининградской области. Для этого ведомство предлагает утвердить перечень координат точек, от которых отмеряется ширина прилежащей зоны России у материкового побережья и островов в Балтийском море.

    Как отмечается в проекте постановления правительства, утверждение нового перечня координат позволит установить систему прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск. Это, в свою очередь, позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды России, передает ТАСС.

    Кроме того, уточнение линии границы приведет к изменению прохождения государственной границы РФ на море.

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    21 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов

    Депутат Журова: Конфликт WADA и USADA создает крайне тревожный прецедент

    В Госдуме указали на «особые правила» контроля допинга для американских спортсменов
    @ REUTERS/Denis Balibouse

    Tекст: Анастасия Куликова

    Американцам в вопросах спорта всегда позволялось больше, чем другим странам. Так, спортсмены из США могли не явиться на тестирование, объяснив это забывчивостью или личными делами. Сейчас же конфликт WADA и USADA рискует превратиться в опасный прецедент, сказала газете ВЗГЛЯД депутат Светлана Журова. Ранее представители USADA обвинили всемирное антидопинговое агентство в предвзятом отношении к США.

    «США всегда придерживались своеобразных принципов в антидопинговой сфере. Напомню, что NHL и вовсе обладает собственными методами тестирования и WADA к данному чемпионату не подпускает. И это лишь один из примеров. Большинство крупных спортивных мероприятий в Америке проходят без участия всемирного агентства», – сказала Светлана Журова, чемпионка мира и Олимпиады, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

    «Складывается ситуация, в которой USADA в грубой форме намекает всемирной организации на то, что спорт в Штатах должен регулироваться некими особыми правилами. Они пытаются оградить всех спортсменов, за исключением членов национальной сборной, от каких-либо проверок со стороны независимых институтов», – подчеркивает собеседница.

    При этом, по словам парламентария, другие страны вынуждены регулярно контактировать с представителями WADA вне зависимости от уровня проводимых соревнований. «Абсурдное положение. Например, российских спортсменов, когда они бывали в США, специалисты агентства тестировали с максимальной тщательностью. В то время как американцы, выходившие на те же соревнования, пользовались меньшим вниманием со стороны экспертов», – акцентирует она.

    «Более того, когда спортсменам из Штатов все-таки приходится сталкиваться со всемирной организацией, они зачастую пытаются «спрятаться» от специалистов: оправдывают неявку на взятие пробы забывчивостью или повседневными делами. Никаких «красных флажков» им за это не дают. Конечно, схожего понимания в отношении наших или китайских чемпионов эксперты не проявляют. США всегда позволялось больше, чем остальным государствам», – считает депутат.

    «Поэтому не думаю, что конфликт WADA и USADA будет очень жарким. Скорее всего, стороны сумеют договориться. Но все это создает крайне тревожный прецедент для всемирного антидопингового агентства. Если они пойдут на уступки Вашингтону, то фактически все страны мира получат сильнейший аргумент в вопросе о допуске WADA к национальным чемпионатам. Правила глобального тестирования постепенно теряют свою силу», – резюмирует Журова.

    Ранее главу всемирного антидопингового агентства Витольда Баньку обвинили в манипулировании фактами. С таким заявлением выступили представители USADA. По их мнению, упреки руководителя WADA в том, что более 90% американских спортсменов не находятся под действием международного антидопингового кодекса, не имеют под собой оснований.

    USADA ответило, что спортсмены и не должны следовать установленным правилам, если не принимают участия в международных соревнованиях. Тестирование проходят те, кто претендует на место в сборной США. Призыв к открытию дисциплинарного дела против антидопингового агентства Штатов со стороны WADA в Вашингтоне назвали «вендеттой против американских спортсменов».

    Национальное агентство США напомнило, что всемирная организация не стала применять санкции к китайским пловцам, чьи пробы на Олимпиаде в Токио дали положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. По мнению Штатов, WADA намеренно развивает тему с американскими нарушениями, чтобы отвлечь общество от имеющихся у него проблем.

    USADA заявило, что «Банька и его приспешники проникают в глубины дезинформации и полуправды», при этом «опускаясь так низко, чтобы пытаться обвинить всех спортсменов США». На этом фоне американская организация призвала своих коллег быть «твердым и справедливым арбитром, а не школьным хулиганом» и предоставить полную информацию о сборной Китая для оценки всего мира.

    Коментарии (9)
    21 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    Российские войска продвинулись вглубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» продолжила двигаться вглубь украинской обороны у города Харькова, она поразила технику и живую силу 125-й бригады ВСУ, 112-й и 113-й бригад теробороны у Константиновки, Охримовки и Гранова в Харьковской области, указало Минобороны России.

    Группировка также отразила три контратаки украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом регионе, отметило ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 245 человек, два танка, две бронемашины, три САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи, поразила формирования 14-й, 21-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Новосадового, Ивановки (ДНР), Невское (ЛНР).

    Также она отразила шесть контратак штурмовиков ВСУ у Стельмаховки, Червоной Дибровы (ЛНР), Григоровки (ДНР).

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 425 человек, танк, два БТР, гаубицу Д-30 и САУ 2С1 «Гвоздика». Также уничтожены две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю, поразила живую силу и технику 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны у Константиновки, Раздоловки и Часова Яра в ДНР.

    В зоне ответственности группировки украинская сторона потеряла свыше 320 человек, танк, две БМП, две американские гаубицы М777. Кроме того, уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской и 24-й механизированной бригад ВСУ у Семеновки и Новгородского в ДНР.

    Также группировка отразила шесть контратак 71-й егерской, 47-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Очеретино, Соловьево и Уманского в ДНР. Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 420 человек, пять боевых бронированных машин, включая четыре БМП Bradley, гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 128-й бригады теробороны у Великой Новоселки и Макаровки в ДНР. У Старомайорского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 145 человек, две БМП, американскую гаубицу М198, гаубицу М777 и гаубицу Д-30.

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    21 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Отчисленного из МГУ за сбор денег для ВСУ студента собрались депортировать

    Tекст: Антон Антонов

    Удовлетворено ходатайство о помещении украинского студента Сергея Гулько в специальное учреждение для иностранцев, подлежащих депортации, сообщил Троицкий суд Москвы.

    Гулько может обжаловать решение суда, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что прежде суд четыре раза выносил решение об административном аресте Гулько за посты в соцсетях и отказ предъявить полиции паспорт. Гулько – гражданин Украины, получить российское гражданство он не пытался.

    Напомним, факультет фундаментальной медицины МГУ сообщил, что Гулько, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для вооруженных сил Украины, отчислен с факультета.

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    21 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    В ООН решили считать Зеленского президентом Украины
    В ООН решили считать Зеленского президентом Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Для ООН Владимир Зеленский остается главой украинского государства, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

    Дюжаррик сказал, что Зеленский – это тот человек, к которому обращается генсек, когда требуется поговорить с украинским лидером, передает РИА «Новости».

    Напомним, в соответствии с нормами, записанными в конституции Украины, в ночь на 21 мая полномочия Зеленского как президента истекли. Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта, но их отменили. Обращаться в Конституционный суд Украины за разъяснением ситуации Зеленский не стал.

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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