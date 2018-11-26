Военный вертолет рухнул между домов в Турции, есть жертвы

В Турции вертолет потерпел крушение в жилом квартале, четверо военнослужащих погибли, один пострадал, сообщают СМИ.

Крушение произошло в районе Санджактепе к востоку от Стамбула, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Крушение произошло в жилом квартале, воздушное судно рухнуло между домов, причина пока не установлена.

На кадрах с места происшествия демонстрируется поврежденный фюзеляж вертолета, который лежит на тротуаре возле стены дома.

Информации о пострадавших местных жителях на текущий момент нет. Полицейские оцепили место крушения, работают спасатели и медики.

В апреле вертолет Ми-8 упал в частном секторе в Хабаровске, погибли шесть человек.