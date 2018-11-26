Военный вертолет рухнул между домов в Турции, есть жертвы

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Кремле прокомментировали события в Керченском проливе
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Почему рубль перестал замечать обвал нефти
Олег Кожемяко: Врать не надо было!
Москвичи запретили собирать деньги для бездомных
Зачем Китай вкладывает деньги в самые бедные страны мира
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Очень глупый план Порошенко
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах. Подробности...
Изнасилованное Майданом общество не сможет помешать «демократии»
Андрей Манчук, политолог
Военное положение отменяет не только проведение выборов. В этот период критика власти становится преступлением. Но это, конечно, не диктатура – диктатура там, за поребриком. Смотрите, не перепутайте. Подробности...
Что делать, когда ты один, как советская продавщица
Дмитрий Ольшанский, публицист
Когда в твоей жизни начинаются дни рождения, цифры которых тебе уже неинтересно озвучивать, позади образуется гора прошлого. Откуда ты вышел однажды, вытаскивая последние вещи, и уже не вернешься. Подробности...
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Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова
Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военнымПодробности...
В РЖД показали новые плацкартные вагоны
Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 годуПодробности...
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В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар
Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известноПодробности...
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