Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Кремль анонсировал встречу Путина с главой МЧС Куренковым
Песков: Путин заслушает доклад главы МЧС Куренкова о ситуации с разливом мазута
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с главой МЧС Александром Куренковым, который доложит о мерах по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин в пятницу примет министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова, который доложит о действиях в зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом мазута в Черном море, сообщает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Куренков вернулся из зоны ЧС федерального значения и расскажет Путину о принятых мерах по ликвидации последствий разлива.
В районе Керченского пролива 15 декабря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего 27 моряков были эвакуированы, однако один из них погиб. Танкерные суда перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, из которых в море вытекло около 40% топлива. В связи с инцидентом на Кубани был введен режим ЧС федерального характера.
Песков также отметил, что Куренков расскажет Путину о других аспектах деятельности ведомства в связи с профессиональным праздником – Днем спасателя, который отмечается в России 27 декабря. Президент уже обратился с поздравлением к спасателям, подчеркнув, что российская служба спасения является одной из лучших в мире.
Накануне глава МЧС Александр Куренков заявил, что проблема загрязнения побережья Черного моря в Краснодарском крае будет решена в ближайшее время, сплошного загрязнения нет.
Куренков также ожидает, что число чрезвычайных ситуаций возрастет из-за увеличения аномальных природных явлений, которые связываются с изменением климата.