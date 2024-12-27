Для России было бы очень нежелательно, если бы Трампу удалось сделать территориальные претензии новым мировым трендом. Земли у нас много, богатства в ней неисчислимые, и прежде с Запада уже звучали предложения сделать Сибирь мировым достоянием.2 комментария
Медведев предложил правительству Южной Кореи сыграть в «Игру в кальмара»
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил в шутку провести «Игру в кальмара» для южнокорейского правительства после импичмента президента.
Медведев прокомментировал политическую ситуацию в Южной Корее, предложив в шутливой форме организовать «Игру в кальмара» для членов правительства страны. Его комментарий появился на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.
Он сделал свое заявление в ответ на два последовательных импичмента против президента Южной Кореи Юн Сок Еля и исполняющего обязанности президента, премьер-министра Хан Дон Су. В своем сообщении Медведев написал: «Южная Корея снова делает это: один импичмент за другим! Может, пора уже начать »Игру в кальмара« и для правительства. Запасаемся поп-корном!».
«Игра в кальмара» – это южнокорейский сериал, который рассказывает о тайной игре на выживание ради развлечения богачей. Участники, чья жизнь зашла в тупик, рискуют собой ради шанса выиграть значительный денежный приз. Сериал впервые был показан на платформе Netflix 17 сентября и за неделю стал лидером по количеству просмотров в мире, включая США.
Ранее парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент исполняющему обязанности президента и премьер-министру Хан Док Су, поддержку этому решению высказали 192 депутата.
Накануне сообщалось, что в Национальном собрании Южной Кореи ожидается голосование по импичменту премьер-министра Хан Док Су, инициированное партией «Тобуро».