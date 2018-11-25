На выезде из Белоруссии в ЕС застряли 1,2 тыс. большегрузов

Выезда из Белоруссии в страны Евросоюза – Польшу, Латвию и Литву – ожидают более 1,2 тыс. большегрузных автомобилей, сообщили в пресс-службе госпогранкомитета (ГПК) Белоруссии.

Так, по данным пограничников, на литовском направлении в пункте пропуска «Котловка» в очереди на выезд из Белоруссии находились более 100 автомобилей, в «Каменном Логе» – более 270, в «Беняконях» – более 150, в «Привалке» – свыше 210. На латвийском – более 90 в пункте пропуска «Григоровщина» и более 150 в пункте «Урбаны», передает РИА «Новости».

В сторону Польши в пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» стоят по 90 машин, в «Козловичах» – больше 60.

В пунктах пропуска на границе Белоруссии со странам Евросоюза традиционно складывается напряженная ситуация в выходные дни. Особенно это касается белорусско-литовской границы. В отдельные дни число автомобилей, стоящих в очереди, может достигать 900.

В Белоруссии заявляли, что большие очереди грузовых авто образуются из-за желания перевозчиков сэкономить на топливе. Там отмечали, что перевозчики выбирают маршрут в ЕС через белорусско-литовскую границу, потому что здесь они имеют возможность провозить в Евросоюз дешевое топливо в баках – этого объема хватает для поездок по Европе, где топливо стоит дороже.