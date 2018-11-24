ОДКБ и МККК обсудили в Женеве сотрудничество по Сирии и Афганистану

Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Международный комитет Красного Креста (МККК) на координационном совещании в Женеве обсудили сотрудничество в решении гуманитарных вопросов в Сирии и Афганистане, сообщил заместитель генерального секретаря ОДКБ Петр Тихоновский.

По словам генерала, на совещании в Женеве состоялся обмен мнениями по проблемам гуманитарного характера в Сирии и Афганистане, передает ТАСС.

«Мы обсудили военно-политическую обстановку, ситуацию в сфере безопасности, положение гражданского населения», – рассказал Тихоновский, добавив, что ОДКБ и МККК «нашли пути совместных действий», решив «активизировать работу по подписанию протокола о взаимодействии».

Среди наиболее важных вопросов, которые обсуждались в Женеве, Тихоновский назвал миротворческую деятельность, проблемы миграции, отношение к новым способам вооруженной борьбы и кибербезопасность; разговор также шел о наращивании сотрудничества между Секретариатом ОДКБ и МККК.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об изменении отношения в России к вводу советских войск в Афганистан.