Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

Россия больше не считает ввод войск в Афганистан в 1979 году достойным политического и морального осуждения. Государственная дума готова принять заявление, отменяющее оценку, осуждающую афганскую войну, которая была дана в свое время советским парламентом. Это нужно не только ветеранам той войны, но и всему нашему обществу.

Меньше чем через три месяца исполнится 30 лет выводу наших войск из Афганистана, и к этой годовщине Россия пересмотрит официальную оценку той войны. Решение об этом было принято на парламентских слушаниях, прошедших в среду в Госдуме. Был одобрен проект заявления и постановления Госдумы, которые будут приняты в канун 30-летия завершения афганского похода – 15 февраля 2019 года.

Почему нужно не просто отметить годовщину, но и отменить принятое еще в советские годы решение? Потому что с декабря 1989 года, когда на Съезде народных депутатов СССР было принято постановление, осуждающее ввод войск в Афганистан, никаких других официальных оценок на государственном уровне не звучало. И получается, в силу естественной преемственности России по отношению к СССР, что мы и сейчас разделяем вот такое отношение:

«Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году, и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения».

Политическое и моральное осуждение – это ведь не просто признание того, что мы были неправы: это самобичевание.

Тогда, в разгар перестройки, осуждение «афганской авантюры» стало одним из мощнейших ударов не просто по КПСС, но и по Советскому Союзу.

Западный пропагандистский штамп о том, что «преступная война в Афганистане подорвала авторитет советского руководства, завела страну в тупик и стала важнейшей причиной развала СССР», все 90-е настойчиво внушался нашему народу и отечественными реформаторами экономики и сознания. Так, что многие даже поверили в него. Преступная, колониальная, жестокая, несправедливая, бессмысленная – какие только эпитеты не применяли к афганской войне, этому якобы «советскому Вьетнаму».

Потом было две чеченских войны – и отношение к афганской войне стало постепенно меняться. Потом было американское нападение на Афганистан – без всякого повода и приглашения властей. Афганистан не нападал на Америку (даже если считать, что именно скрывавшийся в местных горах саудит Усама бен Ладен организовал теракты 11 сентября 2001 года, охота на него не оправдывает вторжение и оккупацию независимого государства), а вялотекущая гражданская война за многие тысячи километров от США не является поводом для вмешательства в нее на стороне одной из фракций. Длящееся уже 17 лет – вдвое дольше нашего – американское присутствие в Афганистане еще больше изменило отношение русских к той войне.

То есть, если раньше просто разделяли ветеранов боевых действий и политическую сторону вопроса – мол, парни выполняли приказ, храбро воевали, за что им положена и господдержка, и льготы, и уважение, а вот сама война была ошибкой и глупостью – то теперь все чаще стали задаваться вопросами о мотивах принятия решения о вводе войск.

В феврале 2015-го, в очередную годовщину вывода наших войск, Владимир Путин впервые дал новую политическую оценку вводу войск на встрече с «ветеранами-афганцами»:

«Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское руководство пыталось купировать вводом войск в Афганистан».

Эта сдержанная публичная оценка дорогого стоила. Потому что переворачивала страницу с рассуждениями в стиле «Брежнев и Политбюро втянули страну в никому не нужную и ничем не оправданную авантюру» или «Русские всегда на всех нападают, они агрессивны и в Афганистане рвались к Индийскому океану».

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О том, какие причины привели к принятию труднейшего решения о вводе войск в Афганистан, написаны уже горы научной и не очень литературы, в том числе и на основе рассекреченных архивов Политбюро. И понятно, что ни о какой агрессивности или необдуманности там не было и речи.

Были реальные опасения того, что война между исламистами и коммунистами в Афганистане перекинется на нашу Среднюю Азию (населенную теми же народами, что и север Афганистана), было геополитическое соперничество с США на Большом Ближнем Востоке (для них далеком, а для нас соседнем – Иран и Афганистан для нас как Канада или Мексика для США). Но не было ни нарушения международного права – нас пригласило законное правительство (контролировавшее на тот момент подавляющую часть страны), ни даже стремления расширить зону влияния СССР (Афганистан и так входил в нее многие десятилетия). СССР не провоцировал приход власти в Кабуле коммунистов, а расхлебывал последствия междоусобицы, которая даже не при них началась. А вот США сознательно стали расставлять в Афганистане капкан для СССР еще даже до ввода наших войск. Об этом честно написал потом Збигнев Бжезинский – вспоминая о поставках еще летом 1979 года оружия базировавшимся в Пакистане моджахедам:

«В тот же день я написал докладную записку для президента, в которой я ему объяснил, что, по моему мнению, эта помощь повлечет за собой советское военное вмешательство. Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают».

Об этом, как и о долгой и сложной истории отношений с Афганистаном, писала и газета ВЗГЛЯД – выступая за то, что пора пересмотреть официальное осуждение причин ввода войск.

И вот теперь это время пришло. Еще в апреле Владимир Путин согласился с предложением главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова подвести политический итог войны в Афганистане к 30-летию вывода советских войск в виде решений парламента:

«По поводу афганцев согласен. И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью».

Понятно, что в феврале следующего года Путин развернуто выскажется на тему как самой войны в Афганистане, так и причин ввода войск. А пока что готовится Госдума. На слушаниях в среду был одобрен проект заявления и постановления, которые отменяют высказанное в 1989-м «моральное и политическое» осуждение.

«Надо однозначно заявить, что Государственная дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979-го, выраженное в постановлении съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году... Признать моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силу», – заявил представлявший проект депутат Николай Харитонов.

В проекте заявления говорится, что решение о вводе советских войск в Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права и «согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт».

Кроме того, в заявлении отдается «дань уважения советским воинам»:

«Мы преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и патриотизмом и со своей стороны будем прилагать все необходимые усилия, чтобы повторение трагических событий этого конфликта стало невозможным, а ветераны войны в Афганистане, в свою очередь, получили заслуженное признание со стороны государства, а также меры социальной поддержки в необходимом объеме».

Кроме того, депутаты хотят обратиться к Министерству просвещения с предложениями изменить трактовки событий афганской войны в школьных учебниках истории.

Эта реабилитация афганской войны нужна не только ветеранам-«афганцам», она нужна всем нам для возвращения уважения к своей истории. Война не может быть «хорошей» – она всегда плоха и ужасна. Но есть разница между агрессивными, глупыми или бессмысленными войнами и войнами хотя не и отечественными, но вынужденными. Конечно, всем было бы лучше, если бы афганской войны не было, но она была потому, что так сложилась тогдашняя ситуация в самом Афганистане, советско-американское противоборство и в целом международная обстановка. Ни политически, ни морально нам не за что каяться – мы не поливали Афганистан напалмом и не стремились закрепиться за тысячи километров от своих границ для удержания своего глобального господства. Мы даже смогли уйти из Афганистана так, чтобы там остались у власти те люди, которые нас поддерживали – что никак не могут и не смогут сделать американцы.

В отличие от нас, кстати, никогда ни политически, ни морально не осуждавшие ни одну из своих войн, хотя подавляющее большинство из них на самом деле были откровенно преступными и захватническими. Нам не нужно подражать американцам, мы просто должны знать и уважать свою историю, не заменяя ее тяжелые страницы карикатурами, нарисованными к тому же чужими руками.