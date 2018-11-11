Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

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22 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 00:14  |  vz.ru
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Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

Современный мир больше не управляется телевизором

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
Удивляет, правда, сколь много времени отнимает телевидение у тех, у кого оно вызывает тошноту и рвоту. Хотя, с другой стороны, мазохизм – дело личных предпочтений, и не нам ставить это им в упрек, ведь мы сами выбираем свою френдленту. Подробности...
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Как токсичный Янукович Майдан организовал

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящие патриоты, а не называющие себя так члены секты Свидетелей Майдана, надеются, что когда-нибудь люди, организовавшие переворот, ответят по закону. Однако на скамье подсудимых должен оказаться и «ростовский сиделец». Подробности...
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Почему Брежнева больше не осуждают за афганскую войну

          Советские и афганские военные в 80-е годы XX века   21 ноября 2018, 22:41
          Фото: В. Суходольский/РИА Новости
          Текст: Петр Акопов

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          Россия больше не считает ввод войск в Афганистан в 1979 году достойным политического и морального осуждения. Государственная дума готова принять заявление, отменяющее оценку, осуждающую афганскую войну, которая была дана в свое время советским парламентом. Это нужно не только ветеранам той войны, но и всему нашему обществу.

          Меньше чем через три месяца исполнится 30 лет выводу наших войск из Афганистана, и к этой годовщине Россия пересмотрит официальную оценку той войны. Решение об этом было принято на парламентских слушаниях, прошедших в среду в Госдуме. Был одобрен проект заявления и постановления Госдумы, которые будут приняты в канун 30-летия завершения афганского похода – 15 февраля 2019 года.

          Почему нужно не просто отметить годовщину, но и отменить принятое еще в советские годы решение? Потому что с декабря 1989 года, когда на Съезде народных депутатов СССР было принято постановление, осуждающее ввод войск в Афганистан, никаких других официальных оценок на государственном уровне не звучало. И получается, в силу естественной преемственности России по отношению к СССР, что мы и сейчас разделяем вот такое отношение:

          «Съезд народных депутатов СССР поддерживает политическую оценку, данную комитетом Верховного совета СССР по международным делам о решении о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году, и считает, что это решение заслуживает морального и политического осуждения».

          Политическое и моральное осуждение – это ведь не просто признание того, что мы были неправы: это самобичевание.

          Тогда, в разгар перестройки, осуждение «афганской авантюры» стало одним из мощнейших ударов не просто по КПСС, но и по Советскому Союзу.

          Западный пропагандистский штамп о том, что «преступная война в Афганистане подорвала авторитет советского руководства, завела страну в тупик и стала важнейшей причиной развала СССР», все 90-е настойчиво внушался нашему народу и отечественными реформаторами экономики и сознания. Так, что многие даже поверили в него. Преступная, колониальная, жестокая, несправедливая, бессмысленная – какие только эпитеты не применяли к афганской войне, этому якобы «советскому Вьетнаму».

          Потом было две чеченских войны – и отношение к афганской войне стало постепенно меняться. Потом было американское нападение на Афганистан – без всякого повода и приглашения властей. Афганистан не нападал на Америку (даже если считать, что именно скрывавшийся в местных горах саудит Усама бен Ладен организовал теракты 11 сентября 2001 года, охота на него не оправдывает вторжение и оккупацию независимого государства), а вялотекущая гражданская война за многие тысячи километров от США не является поводом для вмешательства в нее на стороне одной из фракций. Длящееся уже 17 лет – вдвое дольше нашего – американское присутствие в Афганистане еще больше изменило отношение русских к той войне.

          То есть, если раньше просто разделяли ветеранов боевых действий и политическую сторону вопроса – мол, парни выполняли приказ, храбро воевали, за что им положена и господдержка, и льготы, и уважение, а вот сама война была ошибкой и глупостью – то теперь все чаще стали задаваться вопросами о мотивах принятия решения о вводе войск.

          В феврале 2015-го, в очередную годовщину вывода наших войск, Владимир Путин впервые дал новую политическую оценку вводу войск на встрече с «ветеранами-афганцами»:

           «Сейчас, когда годы проходят и когда становятся известными все больше фактов, мы понимаем лучше и лучше, что послужило тогда поводом и причиной для ввода советских войск в Афганистан. Конечно, ошибок было очень много, но были и реальные угрозы, которые в то время советское руководство пыталось купировать вводом войск в Афганистан».

          Эта сдержанная публичная оценка дорогого стоила. Потому что переворачивала страницу с рассуждениями в стиле «Брежнев и Политбюро втянули страну в никому не нужную и ничем не оправданную авантюру» или «Русские всегда на всех нападают, они агрессивны и в Афганистане рвались к Индийскому океану».

          О том, какие причины привели к принятию труднейшего решения о вводе войск в Афганистан, написаны уже горы научной и не очень литературы, в том числе и на основе рассекреченных архивов Политбюро. И понятно, что ни о какой агрессивности или необдуманности там не было и речи.

          Были реальные опасения того, что война между исламистами и коммунистами в Афганистане перекинется на нашу Среднюю Азию (населенную теми же народами, что и север Афганистана), было геополитическое соперничество с США на Большом Ближнем Востоке (для них далеком, а для нас соседнем – Иран и Афганистан для нас как Канада или Мексика для США). Но не было ни нарушения международного права – нас пригласило законное правительство (контролировавшее на тот момент подавляющую часть страны), ни даже стремления расширить зону влияния СССР (Афганистан и так входил в нее многие десятилетия). СССР не провоцировал приход власти в Кабуле коммунистов, а расхлебывал последствия междоусобицы, которая даже не при них началась. А вот США сознательно стали расставлять в Афганистане капкан для СССР еще даже до ввода наших войск. Об этом честно написал потом Збигнев Бжезинский – вспоминая о поставках еще летом 1979 года оружия базировавшимся в Пакистане моджахедам:

          «В тот же день я написал докладную записку для президента, в которой я ему объяснил, что, по моему мнению, эта помощь повлечет за собой советское военное вмешательство. Мы не толкали русских вмешиваться, но мы намеренно увеличили вероятность, что они это сделают».

          Об этом, как и о долгой и сложной истории отношений с Афганистаном, писала и газета ВЗГЛЯД – выступая за то, что пора пересмотреть официальное осуждение причин ввода войск.

          И вот теперь это время пришло. Еще в апреле Владимир Путин согласился с предложением главы думского комитета по обороне Владимира Шаманова подвести политический итог войны в Афганистане к 30-летию вывода советских войск в виде решений парламента:

          «По поводу афганцев согласен. И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью».

          Понятно, что в феврале следующего года Путин развернуто выскажется на тему как самой войны в Афганистане, так и причин ввода войск. А пока что готовится Госдума. На слушаниях в среду был одобрен проект заявления и постановления, которые отменяют высказанное в 1989-м «моральное и политическое» осуждение.

          «Надо однозначно заявить, что Государственная дума считает необходимым признать несоответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979-го, выраженное в постановлении съезда народных депутатов Верховного совета СССР в 1989 году... Признать моральное и политическое осуждение несостоятельным и утратившим силу», – заявил представлявший проект депутат Николай Харитонов.

          В проекте заявления говорится, что решение о вводе советских войск в Афганистан принималось в полном соответствии с нормами международного права и «согласно договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и Демократической Республикой Афганистан с учётом неоднократно поступавших просьб афганского руководства того времени о прямом советском вмешательстве в конфликт».

          Кроме того, в заявлении отдается «дань уважения советским воинам»:

          «Мы преклоняемся перед их мужеством, стойкостью и патриотизмом и со своей стороны будем прилагать все необходимые усилия, чтобы повторение трагических событий этого конфликта стало невозможным, а ветераны войны в Афганистане, в свою очередь, получили заслуженное признание со стороны государства, а также меры социальной поддержки в необходимом объеме».

          Кроме того, депутаты хотят обратиться к Министерству просвещения с предложениями изменить трактовки событий афганской войны в школьных учебниках истории.

          Эта реабилитация афганской войны нужна не только ветеранам-«афганцам», она нужна всем нам для возвращения уважения к своей истории. Война не может быть «хорошей» – она всегда плоха и ужасна. Но есть разница между агрессивными, глупыми или бессмысленными войнами и войнами хотя не и отечественными, но вынужденными. Конечно, всем было бы лучше, если бы афганской войны не было, но она была потому, что так сложилась тогдашняя ситуация в самом Афганистане, советско-американское противоборство и в целом международная обстановка. Ни политически, ни морально нам не за что каяться – мы не поливали Афганистан напалмом и не стремились закрепиться за тысячи километров от своих границ для удержания своего глобального господства. Мы даже смогли уйти из Афганистана так, чтобы там остались у власти те люди, которые нас поддерживали – что никак не могут и не смогут сделать американцы.

          В отличие от нас, кстати, никогда ни политически, ни морально не осуждавшие ни одну из своих войн, хотя подавляющее большинство из них на самом деле были откровенно преступными и захватническими. Нам не нужно подражать американцам, мы просто должны знать и уважать свою историю, не заменяя ее тяжелые страницы карикатурами, нарисованными к тому же чужими руками.


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