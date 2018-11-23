Требования России и США по нефти заставили ОПЕК искать компромисс

Американское издание The Wall Street Journal утверждает, что Саудовская Аравия и остальные страны ОПЕК пытаются достичь компромиссной договоренности по уровню добычи нефти, который удовлетворил бы США и не вызвал конфронтации с Россией.

По словам источников издания в Эр-Рияде и ОПЕК, суть обсуждаемого сценария заключается в том, чтобы страны-участницы ОПЕК объявили о планах сохранить добычу нефти на уровне, установленном в 2016 году, передает ТАСС.

Предполагается, что такой шаг приведет к сокращению производства нефти, так как Саудовская Аравия в настоящий момент добывает на 1 млн баррелей в день больше уровня 2016 года.

По версии издания, формально квоты останутся на прежнем уровне, однако в реальности произойдет сокращение добычи углеводородного сырья.

В ОПЕК считают, что подобный сценарий и молчание Вашингтона станет «равноценным обменом» между Саудовской Аравией и США, одновременно позволив избежать конфронтации с Россией, которая настороженно воспринимает намеки на дополнительные сокращения добычи нефти.

Напомним, за неделю нефть Brent обвалилась на 12%, пробив отметку в 59 долларов за баррель.