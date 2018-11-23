Плющенко язвительно отозвался о катавшемся на корпоративе Ягудине

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко язвительно отозвался о спортсмене Алексее Ягудине. Тот участвовал в корпоративном мероприятии, организованном в развлекательном комплексе, где катаются ученики академии Плющенко.

«Ого, какие новости с утреца! Какая популярность у нашей академии всего за полтора года. У нас вчера появился новый ангел в «Ангелах Плющенко» – Алексей Ягудин!» – написал Плющенко на своей странице в Instagram.

Он снабдил надпись хэштегами «ни чести ни достоинства по отношению к себе», «это же надо так любить деньги», «беспринципный мальчуган», «незваный гость», «на ваш корпоратив недорого», «кто знает тот поймет».

В феврале этого года Плющенко сравнил конкуренцию фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой с «уровнем Плющенко и Ягудина».

В 2014 году Ягудин сообщал о поступающих ему угрозах из-за Плющенко.