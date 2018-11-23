Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025

Президент России Владимир Путин представил заявку Екатеринбурга на проведение всемирной универсальной выставки 2025 года.

«Сегодня для меня большая часть представить заявку российского города Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025», – сказал Путин в своем видеообращении к делегатам генеральной ассамблеи выставок,передает РИА «Новости».

Он отметил, что всемирная универсальная выставка 2025 года станет событием мирового, глобального масштаба. Президент отметил, что Россия – постоянный участник ЭКСПО, с самой первой универсальной выставки в Лондоне в 1851 году. «За это время мы не раз предлагали организовать всемирную выставку в России. К сожалению, до сих пор этого не произошло. Тем не менее мы полны надежд и оптимизма», – отметил президент.

По словам Путина, Россия подарит позитивные эмоции, обеспечит комфортные и безопасные условия участникам и гостям ЭКСПО-2025, если она пройдет в Екатеринбурге.

«Участникам и гостям выставки, молодежи будут не только обеспечены комфортные и безопасные условия для работы и отдыха, но и предоставлены широкие возможности еще больше узнать о России, почувствовать тепло нашей дружбы и гостеприимство, наше стремление к созиданию, прогрессу, к энергичному движению вперед. Убежден, что Всемирная универсальная выставка пройдет с особым успехом именно в Екатеринбурге. Ждем ее участников с радостью и открытым сердцем», – сказал Путин.

Он отметил, что у Екатеринбурга богатый опыт проведения масштабных мероприятий. «Здесь проходили саммиты высокого международного уровня, а летом этого года ряд матчей чемпионата мира по футболу, который оставил яркие впечатления у болельщиков со всего мира. Уверен, что такие же позитивные эмоции ждут всех, кто приедет на ЭКСПО-2025 в Екатеринбург», – добавил лидер.

Россия участвует в выставочном движении с самого его основания в 1851 году, однако никогда не становилась хозяйкой ЭКСПО. Среди кандидатов на право проведения ЭКСПО-2025 – Екатеринбург, Осака и Баку.

В ноябре 2011 года Россия уже выдвигала Екатеринбург в качестве кандидата на проведение выставки в 2020 году. Однако тогда над заявкой уральской столицы одержал победу Дубай.

ЭКСПО-2025 пройдет со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы России в Екатеринбурге построят ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров, который после завершения выставки будет преобразован в «умный город».