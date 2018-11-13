Зимний котик очаровал соцсети

Пользователи социальных сетей умилились, наблюдая за подледной охотой кота, так и не сумевшего добраться до своей добычи.

Голодный кот уже приготовился к сытному обеду после того, как увидел мертвую рыбу в озере. Но легкая добыча оказалась недостижима из-за того, что вмерзла в лед.

Случайный прохожий запечатлел на камеру попытки несчастного кота добыть пропитание. Кот старается добраться до рыбы, прыгает и катается рядом с ней, но безрезультатно.

В конце концов, кошка смотрит на человека, записывающего видео, как бы спрашивая: «Ты издеваешься?», пишет Daily Mail.

Видео набрало более 600 тыс. просмотров в Twitter. Пользователи соцсети также начали публиковать другие видео подледной охоты котов.