Криминальную «сходку» пресекли в Подмосковье

В одном из кафе подмосковного Домодедово оперативники пресекли «сходку» уголовно-преступной группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Полицией были задержаны пять ранее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет, передает РИА «Новости».

Отмечается, что участники уголовно-преступной группы занимались «вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей».

Кроме того, при досмотре у одного из мужчин полицейские изъяли более 30 грамм гашиша.

Было возбуждено «уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемого заключили под стражу.

В данный момент устанавливается причастность участников сходки к преступлениям на территории Московской области.

Ранее в октябре в Подмосковье полиция пресекла «сходку» криминальных авторитетов, были задержаны 29 человек.