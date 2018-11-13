Соловьев назвал Невзорова попавшим под власть бесов

Журналист Владимир Соловьев заявил, что не уважает своего коллегу Александра Невзорова и что им овладели «мелкие бесы»; это высказывание было ответом на критику Невзорова, который предсказал Соловьеву опускание на дно в условиях аудитории Youtube.

Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что Соловьев – хороший артист, который «вообразил себя журналистом, забыв, что он плод канала».

Также он заявил, что телеведущий «потерял берега» в споре с блогером Юрием Дудем.

«[Этого] человека я, вежливо говоря, давно не уважаю. Сегодняшнее выступление – это попытка сгладить глупость ситуации, когда они с Белковским умудрились повторить какую-то чушь, высказанную на каком-то Telegram-канале, что моё выступление в Петербурге сорвано и что туда никто не пришел. На том выступлении было 1600 человек и шла прямая трансляция в YouTube», – высказался Соловьев в эфире НСН.

Журналист добавил, что Невзоров не имеет представления, кто такой Соловьев и не понимает, как тот относится к Дудю.

«Ему надо с собой разобраться, потому что мелкие бесы, которые им владеют, сильно отражаются на его умственных и аналитических способностях», – подытожил Соловьев.

В 2017 году телеведущий называл Дудя «кокаинистом» и «жалкой копией Шнура»