Познер призвал к максимальному наказанию для Мамаева и Кокорина

Журналист и телеведущий Владимир Познер объяснил, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев должны получить максимальное наказание по статьям, поскольку являются публичными людьми.

«Они должны нести ответственность именно так, как это определяется Уголовным кодексом. В Уголовном кодексе почти всегда есть «от и до», так вот, на мой взгляд, они должны получить максимум по этому кодексу. Именно потому, что они привилегированные люди, они на виду, они публичные фигуры, и они являются примером для очень многих других, особенно, как вы сказали, для мальчишек», – приводятся слова журналиста на сайте «Познер Онлайн».

По мнению Познера, если герой может сделать все что угодно, и ему сойдет с рук или не очень-то и наказывают, «то я в тринадцать лет делаю свои выводы, а если наоборот, то я тоже делаю выводы».

Он заявил, что чем более знаменит человек, тем больше он является примером для других.

«То, что они напиваются порой, то, что они дерутся, и то, что они считают, что весь мир у их ног – это правда. Не все, но многие. А тут оказалось так и поэтому, конечно, вызвало гигантский интерес», – подытожил журналист.

Ранее защита Мамаева подтвердила выплату компенсации избитому водителю

Напомним, российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, которые в октябре напали на федерального чиновника и водителя ведущей Первого канала, предъявили обвинения в побоях и хулиганстве. Позднее стало известно о возможной переквалификации обвинения на статью о причинении легкого вреда здоровью.