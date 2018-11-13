Роскомнадзор оштрафовал Дудя за мат

Роскомнадзор дважды оштрафовал бывшего главреда портала Sports.ru Юрия Дудя за мат на сайте издания, сообщил генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша.

По его словам, составлено всего 17 протоколов. Четыре из них были рассмотрены в судах: по двум в штрафах было отказано, еще по двум оштрафован заместитель генерального директора Sports.ru Юрий Дудь, который на момент публикации материалов занимал пост главного редактора издания.

Штрафы выписаны на 5 тыс. рублей каждый. Один из них назначен за текст из фанатского блога про футбольный клуб «Спартак», второй – за публикацию видео со сломанным римским эскалатором, на котором ехали болельщики ЦСКА. Навоша уже сообщил, что издание оспорит все принятые решения по штрафам.

Еще четыре протокола суд рассмотрит 26 ноября. По девяти протоколам слушания пока не назначены, написал Навоша в Facebook.

Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru в сентябре. Он был назначен заместителем гендиректора портала. Также Дудь ведет свой собственный канал в YouTube.