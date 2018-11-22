Названы возможные производители высокоскоростных поездов в России

Поезда для российских высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) будут выпускать внутри страны, сделать это могут два предприятия, сообщил первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

«Сегодня два возможных предприятия, которые будут производить этот поезд. Первое – «Уральские локомотивы» (СП группы «Синара» и Siemens – прим. ВЗГЛЯД) вместе с Siemens, второе – новый завод, который будет построен здесь, в Центральном округе, вместе с нашими китайскими коллегами», – приводит его слова РИА «Новости».

РЖД и ранее подчеркивали, что выпуск поездов для ВСМ обязательно будет локализован в России.

Сейчас в России нет высокоскоростных железных дорог. Первым таким проектом должна стать ВСМ Москва-Казань, стоимость которой составляет около 1,7 трлн рублей. Ее пилотным участком станет Москва-Гороховец (Владимирская область), он оценивается в 621,5 млрд рублей. Строительство планировали начать в четвертом квартале 2018 года и закончить в 2024 году.