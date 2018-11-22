DJ Smash захотел получить денег от избившего его экс-депутата

DJ Smash (Андрей Ширман) обратился в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с избивших его экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича.

«Иск подан о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением преступления, ранее рассмотренного в суде», – сообщили РИА «Новости» в Свердловском районном суде Перми, где прошло предварительное судебное заседание по иску Ширмана.

Ширман в иске заявляет, что избиение причинило ему моральные страдания, передает пермское издание Business Class.

Также он отметил, что понес расходы на лечение и транспортировку из аэропорта Шереметьево в клинику, а также не смогу получить доход из-за срыва концертов.

Артист потребовал около 12,5 млн рублей.

Защитник Телепнева не признал иск и попросил представить документы для подтверждения суммы.

Напомним, в июле Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash. В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.

Депутата исключили из партии «Единая Россия».