Осужденного за избиение DJ Smash депутата исключили из «Единой России»

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев, осужденный за избиение DJ Smash (Андрея Ширмана), исключен из партии «Единая Россия».

Решение об исключении Телепнева принято на заседании политического совета местного отделения партии Свердловского района Перми, говорится на сайте регионального отделения партии.

Основанием для исключения стал п. 4. 3. 2 Устава партии «Единая Россия»: за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред политическим интересам партии.

В июле Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, обвиняемых в избиении DJ Smash.

Драка в одном из баров Перми, в которой пострадал музыкант, произошла 10 февраля. Ширман сообщил, что на него якобы напали бывший депутат регионального парламента Телепнев, который является мастером спорта по рукопашному бою, и его друг Ванкевич.