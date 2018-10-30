Набиуллина призвала к экономическим реформам в России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала провести в стране экономические реформы в связи с неблагоприятными внешними условиями и высокой неопределенностью.

«Нам нужно провести преобразования и перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях, при высокой неопределенности», – сказала глава ЦБ, передает «Финмаркет».

Набиуллина подчеркнула, что денежно-кредитная политика не может компенсировать внутренние структурные ограничения. «Но понятная, предсказуемая денежно-кредитная политика, которая обеспечивает низкую инфляцию, одновременно с наличием инструментов, которые позволяют поддерживать финансовую стабильность, все это позволяет снизить чувствительность нашей экономики к внешним шокам. А для нас это очень важно, и сегодня, наверно, важнее, чем в предшествующие годы», – добавила она.

Председатель Центробанка уточнила, что основные внешние риски связаны с динамикой цен на нефть, нормализацией политик в развитых странах, обострением торговых войн между разными государствами и усилением санкционной риторики.

Между тем Минфин считает, что рост российской экономики будет обеспечен за счет заимствований. В ближайшие три года госдолг России планомерно будет расти на 2 трлн рублей ежегодно. Такие параметры Минфин заложил в проект бюджета на трехлетний период.