Скандальный митрополит УПЦ передумал присоединяться к «сборищу раскольников»

Собиравшийся участвовать в «объединительном соборе» по созданию единой украинской церкви митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что считает необходимым выполнять решения Архиерейского собора канонической Украинской православной церкви.

Пресс-служба Винницкой епархии сообщила, что епархиальный совет считает решения Архиерейского собора обязательными для исполнения всеми епископами, клириками и мирянами УПЦ. В заявлении подтверждается готовность выполнять эти решения «всей полнотой Винницкой епархии».

Сам митрополит Симеон подтвердил, что будет выполнять решения Архиерейского собора, «как и вся полнота Винницкой епархии, ведь они обязательны для всех иерархов, клириков и верующих» УПЦ.

Напомним, митрополит Симеон – единственный епископ УПЦ, который отказался подписывать итоговый документ Архиерейского Собора, состоявшегося 13 ноября.

При этом он вместе с двумя другими иерархами УПЦ встретился с президентом Украины Петром Порошенко, передает «Интерфакс».

На встрече митрополит заявил, что ждет от патриарха Варфоломея «дорожную карту». Митрополит Симеон также сказал, что может стать главой будущей церкви, как и любой другой архиерей, который примет участие в так называемом объединительном соборе.

Позднее митрополит заявил, что вопреки публикациям последних дней не является раскольником.