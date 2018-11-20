На «Почту России» подали в суд за «приравнивание сотрудников к роботам»

Свыше 80 работников сортировочного центра «Почты России» в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» подали иск в суд на своего работодателя с требованием отменить новые нормативы, рассчитанные для автоматизированной работы; истцы заявили, что они не роботы, поэтому не укладываются в эти нормативы, из-за чего падает их заработная плата.

1 апреля операторам, занимающимся сортировкой и регистрацией писем в «Кольцово», сократили норму времени, за которую они должны выполнить работу, завили истцы, передает РИА «Новости»

В региональном управлении «Почты» пояснили, что сокращение времени обосновано автоматизацией рабочих процессов. Истцы сообщили, что автоматизация затронула лишь программу регистрации, остальное приходится делать вручную. Из-за этого у них не получается выполнить заданный нормативом объем.

«У нас сейчас на определенную операцию доля тысячных секунд, чтобы мы успели ее сделать. Мы на данном этапе не можем угнаться за этой нормой времени. И, соответственно, на этом основании у нас падает заработная плата. Они нас приравняли к автоматизированному сортировочному центру, к роботам, а у нас нет автоматизации, мы все делаем вручную», - заявила одна из истцов Юлия Казбекова.

В региональном управлении «Почты» отметили, что время сократилось из-за автоматизации и модернизации рабочих мест.

«Изменение норм времени было произведено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и не могло повлиять на снижение заработка работников... так как модернизация позволила одновременно увеличить количество обрабатываемой почты за единицу времени», – сообщили в пресс-службе организации.

Также там уточнили, что зарплата операторов снижается из-за сезонного фактора.

Адвокат истцов Лариса Чеснакова говорит, что единственное изменение произошло в усовершенствовании программы регистрации, в остальном автоматизации введено не было.

Адвокат истцов Лариса Чеснокова заявила, что исковое заявление еще не рассматривалось в суде по существу.

Она добавила, что после того, как руководство узнало об иске, сотрудников в аэропорту перевели на новый график – вместо суток через трое теперь они вынуждены выходить на работу пять дней в неделю.

Такой график неудобен для большинства иногородних работников, пояснила Чеснакова.

В региональном управлении «Почты» сказали, что изменение графика было принято для синхронизации работы с таможенным постом аэропорта «Кольцово».

«Перевод сотрудников на дневную смену показал свою эффективность, как с точки зрения взаимодействия с работой таможенного поста, так и с точки зрения показателей выработки... Сотрудникам международных сортировочных центров установлена сдельная система оплаты труда, которая подвержена влиянию сезонных факторов», – рассказали в пресс-службе организации.

На минувшей неделе Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда сотрудникам. Компенсация составила 1 тыс. рублей.

Чеснакова заявила, что это решение суда будут обжаловать.