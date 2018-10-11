Сенатор Лахова прокомментировала скандал из-за ее высказывания о прожиточном минимуме

«По «3,5 тысячам» могу сказать одно – пусть наши журналисты сначала научатся правильно информировать о том, что я говорю», – заявила газете ВЗГЛЯД сенатор от Брянска Екатерина Лахова.

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова призвала представителей прессы «не передавать всякую чушь». Она фактически обвинила в искажении ее слов издание Regions.Ru, опубликовавшее комментарий Лаховой, который и вызвал скандал.

Сенатора попросили прокомментировать другую скандальную историю. Напомним, в октябре уволилась министр труда Саратовской области Наталья Соколова – чиновница утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц.

Издание Regions.Ru передало слова Лаховой следующим образом: «питаться на 3,5 тысячи рублей трудно», но она сама «иногда весь день гречкой» питается. При этом из публикации следовало: сенатор призвала недовольных бедностью россиян помнить об «ужасах войны».