Летчик рассказал о применении Су-57 в Сирии

Истребители Су-57 успешно применили новые виды оружия в Сирии, рассказал летчик-испытатель Сергей Богдан.

«Задача была показать самолет в деле, с боевым применением новых видов оружия и новыми способами их применения. Применены они были достаточно успешно», – сказал Богдан в интервью каналу «Звезда».

Он отметил, что перед отправкой Су-57 в Сирию проводилась длительная подготовительная работа.

В понедельник Минобороны впервые опубликовало кадры боевой работы перспективных авиационных комплексов пятого поколения Су-57 в Сирии.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев говорил, что истребитель пятого поколения Су-57 в реальных боевых действиях в Сирии полностью подтвердил все свои характеристики.