Российский ПЗРК выиграл крупный тендер в Индии

Россия выиграла в торгах на поставку средств ПВО малой дальности в Индию; российский переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» выбрали среди других конкурентов, сумма сделки составит 1,5 млрд долларов, сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества.

«Да, наша «Игла» победила», – подтвердил собеседник РИА «Новости».

На данный момент официального комментария по этому контракту от Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству еще нет.

Ранее телеканал NDTV со ссылкой на источники среди военных сообщил, что «Рособоронэкспорт» сделала самое выгодное предложение для поставки комплектов ПЗРК по тендеру. Также свои предложения направляли европейские компании SAAB и MBDA.

Напомним, Россия в октябре заключила контракт с Индией о поставках С-400 и уже начала поставлять вооружения в обход санкциям США.