Переговоры Евросоюза по бюджету провалились

Представители стран Евросоюза и депутаты Европарламента не смогли достичь соглашения по проекту бюджета ЕС на 2019 год.

Переговоры по бюджету, проходившие в Брюсселе, были прерваны, передает Deutsche Welle.

Теперь, как сообщил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер, Еврокомиссия в течение нескольких дней должна представить новый проект.

Если до конца года соглашения достичь не удастся, финансирование будет происходить помесячно, исходя из существующего сейчас бюджетного объема.

Еврокомиссия предлагала бюджет в объеме 165,6 млрд евро, что на 3% больше, чем в этом году. В ходе переговоров представители стран ЕС требовали сократить запланированный объем на 1,5 млрд евро, а депутаты Европарламента – увеличить на 770 млн евро.

Нагрузка на страны ЕС вырастет после выхода Великобритании, ежегодный взнос которой составлял около 12 млрд евро.

В августе премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявлял, что Италия может не поддержать бюджет ЕС на ближайшие годы в связи с фактическим отказом европейских партнеров участвовать в распределении мигрантов.