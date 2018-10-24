Милонов предложил сажать за селфи на рельсах в метро

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал арестовывать на срок от 15 до 30 суток за селфи на рельсах метрополитена, а при повторном нарушении вводить уголовное наказание.

Так Милонов отреагировал на инцидент на станции метро «Павелецкая» в Москве, когда движение поездов было приостановлено из-за мужчины, спрыгнувшего на рельсы ради селфи. Депутат подчеркнул, что поступок мужчины является «банальным хулиганством», которое «нужно оценивать соответствующим 15-суточным, 30-суточным [арестом], а если это повторное [правонарушение], то это можно переквалифицировать в уголовную статью», передает РИА «Новости».

«Думаю, что если вся страна узнает, что это селфи обошлось любителю фотографии в 30 суток административного ареста, думаю, что таких желающих поубавится», – подчеркнул Милонов.

Отметим, что любители селфи нередко попадают в неприятности. Так, в конце октября житель Абакана захотел сделать фото на крыше детсада, но уронил смартфон в вентиляционную шахту и просидел там полтора дня.

В начале ноября две девушки, делая селфи, повредили картину Сальвадора Дали в международном центре искусств «Главный проспект». Дело в отношении них решили не возбуждать.