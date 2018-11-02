На испортивших картину Дали любительниц селфи в Екатеринбурге не стали заводить дело

В Екатеринбурге полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении девушек, которые, делая селфи, повредили картину Сальвадора Дали в международном центре искусств «Главный проспект», сообщили в городском УМВД.

В полиции сообщили, что девушки приехали на выставку из Челябинска. Во время экскурсии одна из них решила сделать фото на фоне одной из картин и случайно задела конструкцию, передает РИА «Новости».

В итоге полотно упало. Полиция приняла «решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях посетительницы состава преступления».

Ранее СМИ сообщили, что две девушки на выставке работ Сальвадора Дали в художественной галерее «Главный проспект» решили сфотографироваться на фоне картин и уронили работу художника из собрания «Капричос».

При падении разбилась рамка, был поврежден сам экспонат.