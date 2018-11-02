Замруководителя администрации главы Чувашии оказался под судом

Передано в суд уголовное дело заместителя главы аппарата главы Чувашии Валерия Филимонова. Ему инкриминируют злоупотребление полномочиями при проведении сделок с недвижимостью. Как сообщает местная пресса, Филимонов уже признал свою вину.

О том, что чиновник полностью признал свою вину и даже возместил нанесенный им ущерб, сообщило, со ссылкой на свои источники, в пятницу издание Правда ПФО. Московский районный суд Чебоксар проведет первое заседание по делу Филимонова в ближайшее время. Как сообщает пресс-служба суда, дата рассмотрения пока не назначена.

Со ссылкой на информированный источник, «Интерфакс» передает, что обвинение касается 2015-2016 годов, когда Филимонов, являвшийся депутатом Госсовета (парламента) республики, был генеральным директором государственного унитарного предприятия «Фармация».

По версии следствия, от имени своего предприятия Филимонов заключал договоры аренды нежилых помещений, принадлежащих ему и его близким родственникам. Причем, договор заключался без конкурса, обязательного при проведении такого рода сделок госпредприятием, - по цене, превышающей рыночную. В результате ущерб, понесенный государством, составил боле 1,4 млн рублей, утверждает источник.

В то время карьера Филимонова шла в гору. В сентябре 2016 года его избрали спикером Госсовета Чувашии. На этом посту он пробыл до 19 октября этого года, когда он досрочно сложил свои депутатские полномочия и перешел в исполнительную власть.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев назначил Филимонова заместителем руководителя своей администрации. «Глава республики поблагодарил его за эффективную работу в качестве председателя Государственного совета Чувашской Республики. Он отметил, что при участии Валерия Филимонова было организовано конструктивное взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти», - говорилось в сообщении пресс-службы главы.