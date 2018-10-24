В УПЦ напомнили, что Константинополя не существует больше полтысячелетия

Замглавы Отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич прокомментировал заявления представителя Константинопольской церкви о том, что УПЦ «больше нет», так как Константинопольский синод отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве.

«В УПЦ точно уверены, что Константинополя 565 лет как не существует. Это исторический факт», – заявил протоиерей «Интерфаксу». Он посетовал на то, что на Фанаре (район Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха) «этого до сих пор не заметили».

«А УПЦ существует. И это тоже исторический факт», – добавил представитель Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, подобные заявления, звучащие от представителей Константинопольского патриархата, похожи на «канонический сюрреализм».

Ранее в пятницу архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов (Геча) заявил, что отмена указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве якобы означает, что Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) прекратила существование.