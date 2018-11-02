Нурмагомедов подразнил Мэйуэзера

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился в соцсетях к боксеру из Соединенных Штатов Флойду Мэйуэзеру с вопросом «Где ты?».

Российский боец выложил в своем Instagram видеозапись, на которой американский боксер заходит в октагон.

Нурмагомедов сопроводил публикацию насмешливым вопросом «Где ты?». Также он прикрепил к записи хэштег «27vz50», означающий сравнение количества побед обоих бойцов.

Напомним, Нурмагомедов ранее заявил, что примет участие в состязании только если оно состоится по правилам смешанных единоборств.

В свою очередь, Мэйуэзер согласился драться только по боксерским правилам.