Нурмагомедов назвал условие боя с Мэйуэзером

Поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Флойда Мэйуэзера не состоится, если бой не будет проведен по правилам смешанных единоборств (ММА).

Нурмагомедов заявил в интервью турецкому телеканалу beIN Sports, что «если мы собираемся драться с Флойдом (Мэйуэзером)», то один поединок должен пройти «по правилам бокса, другой – ММА», передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов захотел биться с Мэйуэзером в Москве. Условия боя он обсуждал на встрече с генсеком Федерации бокса России Умаром Кремлевым.

До этого российский боец бросил вызов американскому боксеру, который не потерпел ни одного поражения на ринге. Тот ответил согласием, однако заявил, что биться согласен по правилам бокса.