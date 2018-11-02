Подъем плавдока «Адмирала Кузнецова» назвали слишком трудным

Поднятие плавдока ПД-50 для «Адмирала Кузнецова» связано с решением сразу нескольких очень сложных инженерных задач, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Главная из них – как не допустить сползание дока, оказавшегося на краю «ямы» глубиной порядка 100 метров, в это природное углубление на дне акватории 82-го СРЗ», – пояснил собеседник «Интерфакса».

Сейчас док находится на дне с уклоном по осевой линии на окраине углубления, рассказал источник.

Сползанию плавдока в яму может препятствовать воздух, скопившийся в отсеках сооружения.

Собеседник предоставил аргументы, ставящие под сомнение целесообразность подъема ПД-50 на поверхность.

Док сильно ударился о грунт при затоплении, оба крана, установленных на нем, не подлежат восстановлению, отметил эксперт.

По его оценке, для выполнения контракта на ремонт «Адмирала Кузнецова» было бы рациональней купить аналог ПД-50.

Вице-премьер России Юрий Борисов ранее заявлял, что подъем плавдока зависит от решения комиссии, занятой расследованием затонувшего конструкта.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что решение о поднятии дока будет принято в ближайшие дни.