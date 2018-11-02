Генсека ОДКБ Хачатурова освободили от должности

Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от должности, исполняющим обязанности стал его заместитель Валерий Семериков.

Соответствующая информация опубликована на сайте ОДКБ.

В сообщении указывается, что «в соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря ОДКБ представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича завершена».

Решением Совета коллективной безопасности ОДКБ он был освобожден от должности. Исполнение обязанностей Хачатурова возложено на замгенсека ОДКБ Семерикова Валерия Анатольевича.

И.о. генсека сообщил, что отставка Хачатурова связана с отзывом его кандидатуры со стороны Армении, передает РИА «Новости».

В июле власти Армении обвинили начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Кочаряна и Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя по делу о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.

Кочарян был арестован, однако в середине августа его выпустили, после чего в Ереване начались акции протеста.

В начале сентября армянские следователи избрали для Кочаряна меру пресечения в виде подписки о невыезде. Хачатуров арестован не был. Газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Армения внезапно поменяла свою позицию по аресту главы ОДКБ.