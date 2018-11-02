Офис Sony Music в Лондоне атаковал неизвестный с ножом

Вооруженные полицейские оцепили магазин Sony в округе Кенсингтон в Лондоне после информации о нападении на заведение, сообщает Скотленд-Ярд.

«Сотрудники полиции, включая вооруженных офицеров, и работников скорой помощи прибыли на место. Два человека получили ножевые ранения, мы ждем информации об их состоянии», – сообщает Скотленд-Ярд, передает ТАСС.

Сам инцидент произошел на улице Дерри-Стрит, уточнил источник РИА «Новости» в правоохранительных органах Великобритании. По его информации, эпизод еще считается не завершившимся.

В здание Sony Music попытался прорваться неизвестный с ножом, добавляет агентство со ссылкой на местные СМИ.