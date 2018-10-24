Диджей намерен взыскать с МВД 1 млн рублей за потерянный глаз

«Иск будем предъявлять к следователю Караваевой и к МВД, пусть сами разбираются, кто будет платить. Суд определит размер компенсации, но мы будем подавать на миллион рублей», – заявил газете ВЗГЛЯД житель Амурской области Павел Ужинцев, который считает, что пострадал из-за халатности следователя.

«После смены следователя уголовное дело было завершено и отправлено на рассмотрение. Следователь мне звонил, предлагал оперативно ознакомиться с материалами дела, чтобы передать его в суд. Сейчас расследование завершено», – рассказал газете ВЗГЛЯД 24-летний Павел Ужинцев из города Зея Амурской области.

С момента нападения на молодого человека прошел почти год, а правоохранители смогли заняться делом только после смены следователя С.А. Караваевой. За это время Павел потерял глаз (во время нападения он был ранен, в октябре глаз воспалился, врачи приняли решение его удалить). Молодой человек намерен взыскать компенсацию с сотрудника полиции: доказательства вины Богомолова, по его мнению, были, но тот продолжал оставаться на свободе, и расследование не двигалось несколько месяцев.

С 35-летнего безработного Дмитрия Богомолова, по словам адвоката, не удастся получить ничего.

В декабре прошлого года пьяный Богомолов напал на диджея с ножом около одного из местных кафе, нанеся ему 15 ранений. Уже в феврале были установлены все обстоятельства дела, преступление попало на камеры видеонаблюдения, но потом следователь, по словам пострадавшего, стала затягивать с расследованием.

«Они зашевелились спустя 10 месяцев: первоначально делом занималась следователь Караваева, но расследование затягивалось: сначала она писала, что на меня напало «неустановленное лицо», потом была на больничном, в отпуске... В апреле мы с адвокатом написали в областную прокуратуру, попросили заместителя областного прокурора взять дело под личный контроль, написали заявление на Караваеву, в итоге в работе следователя нашли нарушения. Позднее она перевелась в Магдагачинский район (Амурская область), ей выписали дисциплинарный выговор. А до этого на нас не пытались выйти ни из СК, ни из прокуратуры», – сообщил Ужинцев.

Молодой человек добавил, что, по словам его адвоката, Караваевой, возможно, было лень оформлять документы для того, чтобы Богомолова взяли под стражу.

Злоумышленника задержали и отправили в СИЗО только после того, как его заподозрили в следующем преступлении – убийстве мужчины.

«Если бы Караваева успела отправить Богомолова за решетку, он (жертва второго преступения) был бы жив. Кроме нападения на меня было зафиксировано еще два таких же случая в 2017 году, но в СИЗО он попал только после подозрения в убийстве. Он рецидивист, имеет пять судимостей, в том числе и за наркотики. Он живет с мамой, за душой у него ничего нет», – отметил Ужинцев.

По словам молодого человека, он намерен подать иск против следователей, которые якобы не хотели заниматься его делом:

«Иск будем предъявлять Караваевой на компенсацию и к МВД, пусть сами разбираются, кто будет платить, но если рассмотрят иск, судья и прокуратура будут серьезнее рассматривать само дело, так адвокат сказал. Сумма иска? Суд решит размер компенсации, но мы будем подавать на миллион рублей. Сами посудите, это мне каждые два года ездить до Владивостока, делать протезы, а они стеклянные и бьются, изнашиваются. Одна дорога тысяч 15, плюс протез около 20 тысяч. Всю жизнь буду из своего кармана на это зарабатывать».

В пресс-службе УМВД России по Амурской области, между тем, подтвердили, что следователи нарушили законодательство:

«По результатам проверки установлено, что следователем допущены нарушения уголовно-процессуального законодательства, выразившиеся в оставлении без внимания при избрании меры пресечения в отношении фигуранта уголовного дела обстоятельств, характеризующих его личность. Должностные лица следственного отделения МО МВД России «Зейский» привлечены к дисциплинарной ответственности», – цитирует заявление пресс-службы ведомства сайт «Горячие новости Приамурья».