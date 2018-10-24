В МВД подтвердили планы отменить знак «Шипы»

МВД в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Боярского подтвердило планы отменить знак «Шипы».

Замглавы МВД Михаил Ваничкин в ответ на запрос депутата сообщил, что опознавательный знак потерял свою актуальность и динамические характеристики движения автомобиля определяются другими факторами. В этой связи, по словам Ваничкина, знак «Шипы» не дает возможность другим автомобилистам предсказать характер движения транспортного средства, передает «ФАН».

Также в МВД отметили, что знак на заднем стекле ограничивает обзор водителю, а международных обязательств по знаку не имеется.

Проект постановления об отмене знака «Шипы» уже согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития и внесен на рассмотрение российского правительства.