Рогозин извинился за видео с утоплением таксы

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, как живет такса, на которой публично испытывали систему жидкостного дыхания.

«Собака жива, Николас жив – дай бог всем жить, как Николас живет: кормят регулярно, ни о чем плохом не думает», – цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Также он высказал сожаление по поводу того, что данные испытания оказались на видео и получили распространение.

«Профессионалы к этому привыкают, они постоянно работают с лабораторными животными, просто это показывать не надо. Я приношу извинения, что эти кадры попали и стали предметом обсуждения», – заявил Рогозин.

Напомним, во время демонстрации президенту Сербии Александру Вучичу технологии жидкостного дыхания в резервуар с водой погрузили таксу Николаса. Часть публики эти кадры возмутили - в действиях ученых увидели издевательство над животными.

В ответ глава Роскосмоса сказал, что все участники экспериментов живы, а к собакам сотрудники корпорации относятся уважительно. А Николаса Рогозин забрал к себе домой.