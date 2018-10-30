Фетисов ответил на заявление американца об уродливости русских женщин

Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Фетисов отреагировал на высказывание об уродливости россиянок от американского хоккеиста Райана Уитни, который раньше играл за кубанский клуб «Сочи».

Фетисов считает, что если речь будет идти о красоте, то Уитни увидит именно русских женщин, передает «360».

«Глупый человек. Может быть, не туда смотрел все время. Поверьте, у нас самые красивые женщины в мире. Я же знаю, о чем говорю. Странно такую глупость комментировать даже», – уверен спортсмен.

Напомним, Уитни заявил, что в России нет середины во внешности женщин: они «либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами».