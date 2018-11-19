Стали известны условия содержания подозреваемых в изнасиловании экс-полицейских

Бывшие полицейские, арестованные в Уфе по делу об изнасиловании коллеги, не жалуются на условия содержания в СИЗО, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии Башкирии Олег Галин.

По данным Галина, подозреваемые содержатся в одиночных камерах, в которых есть холодное и горячее водоснабжение, дополнительно установлены баки с чистой питьевой водой. «Состояние камер удовлетворительное», – отмечает Галин, передает РИА «Новости».

Арестованные также сообщили, что беспрепятственно получают продуктовые и вещевые передачи от родных. «Горячее питание обеспечено, порции большие… Арестованные также могут просить кипяток для чая. По отношению к ним нет унижения человеческого достоинства со стороны сотрудников изолятора», – добавил Галин, отметив, что жалоб, обращений и предложений от арестованных в адрес комиссии не поступило.

Напомним, экс-начальник одного из отделов УВД Уфы и его коллеги подозреваются в изнасиловании 23-летней дознавательницы. Судмедэксперты нашли на теле потерпевшей характерные травмы.