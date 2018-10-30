В Японии арестован глава Renault и Nissan

Руководитель Renault и Nissan Карлос Гон арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства, сообщила газета «Иомиури».

Карлос Гон подозревается в намеренном искажении сведений о размере выплат для уклонения от налогов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

Отмечается, что во время внутренней проверки автоконцерна Nissan удалось найти записи, которые доказывают умышленное преуменьшение Гоном денежных выплат и нецелевое расходование средств компании.

Кроме того, на ближайшем заседании совета директоров Nissan решится вопрос об отставке Карслоса Гона и одного из членов совета – Грега Келли. Последний, по версии следствия, был замешан в действиях Гона.

Nissan планирует провести срочную пресс-конференцию в 21.00 по местному времени (15.00 мск).

Акции французской компании Renault обрушились на 15% после скандала вокруг Карлоса Гона.

На 13.53 мск акции Renault на французской бирже Euronext Paris снижались в цене на 12,5%, до 56,39 евро за штуку. Ранее в ходе торгов падение достигало почти 15%.

Ранее сообщалось, что Гона подозревают в ложных сведениях о своей корпоративной зарплате.

Карлос Гон является президентом и гендиректором компаний Renault и Nissan, некогда трудился на посту председателя совета директоров «АвтоВАЗа».