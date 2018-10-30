Немецкий эксперт: США хотят полностью вытеснить Газпром с европейского рынка

Целью Соединенных Штатов в долгосрочной перспективе является полное вытеснение Газпрома с европейского рынка, чтобы американский сжиженный газ получил лучшие рыночные позиции, заявил немецкий эксперт по энергетике Роланд Гетц.

В интервью Deutsche Welle он сказал, что ближайшая цель США, ради которой они оказывают давление на «Северный поток – 2», является «защита» Украины. По его словам, работе газопровода с полной нагрузкой украинская экономика будет терять от 2 до 3 млрд долларов поступлений за транзит. «И США хотят поддержать Украину экономически с тем, чтобы эти доходы от транзита остались», – пояснил эксперт.

«Но долгосрочной целью [США], по моим предположениям, является полное вытеснение Газпрома с европейского рынка, по меньшей мере, попытка затруднить поставки через Балтику по «Северному потоку – 1» и «Северному потоку – 2», – сказал Гетц.

«Речь идет о стремлении США в целом ограничить российское влияние, так как они рассматривают Газпром и отношения в сфере энергетики как инструменты Кремля», – добавил он.

При этом немецкий эксперт отметил, что заменить российский газ американским СПГ в настоящее время невозможно. «Сжиженный газ дороже трубопроводного, прежде всего, из России, и он поставляется, в основном в Юго-Восточную Азию, где цены на газ выше», – сказал он, не исключив, что в будущем ситуация с конкурентоспособностью американского сжиженного газа может измениться.

Москва ранее заявляла, что США используют политическое давление, препятствуя газовому сотрудничеству Европы с Россией, чтобы продавать свой более дорогой газ. По мнению эксперта, попытки Соединенных Штатов и Украины противостоять «Северному потоку – 2» приведут лишь к тому, что европейцы «обозлятся».