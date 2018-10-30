США решили бороться с «господством» российского газа в Австрии

Государственный департамент США обнародовал Стратегию развития отношений с Австрией, в ней идет речь о противодействии России и Китаю на рынке природного газа в регионе.

«Значительным вызовом остается усилившееся за последние несколько лет преобладание России на австрийском и региональном рынках природного газа. Соответственно, мы будем добиваться долгосрочных усилий по продвижению альтернативных источников газовых поставок для регионального газораспределительного центра на территории Австрии», – сообщается в документе, передает RT.

В ноябре Газпром договорился о существенном увеличении поставок газа в Австрию, объем запланировано увеличить на 1 млрд кубометров в год.